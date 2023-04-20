Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Струго-Красненском районе

17:37, 20 апреля 2023, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет на 23-м километре автодороги Цапелька – Струги Красные – Плюсса в Струго-Красненском районе, сообщает газета «Струги».

72-летний водитель автомобиля «Шкода-Фабия» на опасном повороте дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель получил незначительные травмы. От госпитализации он отказался.

На месте происшествия работают бригада скорой, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.