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Общество

Снаряд времён Великой Отечественной войны идентифицировал поисково-спасательный отряд

Фото ПАИ

Поисково-спасательный отряд идентифицировал снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Сегодня группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Палкинском районе, в деревне Слопыгино, на обочине дороги идентифицирован артиллерийский снаряд 122 мм.

Фото ПАИ

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