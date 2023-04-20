Снаряд времён Великой Отечественной войны идентифицировал поисково-спасательный отряд

18:46, 20 апреля 2023, ПАИ

Поисково-спасательный отряд идентифицировал снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Сегодня группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Палкинском районе, в деревне Слопыгино, на обочине дороги идентифицирован артиллерийский снаряд 122 мм.