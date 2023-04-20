Михаил Сутягинский: Потребители помогут выпускать БОПЭТ-плёнку высокого качества

21:41, 20 апреля 2023, ПАИ

На заводе «Титан-Полимер» обсудили итоги производства БОПЭТ-плёнки за первый квартал 2023 года с представителями финансовых институтов развития, коммерческих банков и региональной властью.

Чисто и экологично

На площадке завода «Титан-Полимер» прошла встреча с партнёрами — теми, кто в своё время поверил в проект и дал ему ход. Среди них — АО «Газпромбанк», Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, страховое агентство «ЭКСАР» и правительство Псковской области.

Генеральный директор «Титан-Полимера» Кирилл Неретин провёл для гостей экскурсию по производству. Участники встречи познакомились с ассортиментом выпускаемой продукции и смогли увидеть весь технологический процесс — от загрузки сырья до отправки готовой продукции на склад.

Сегодня на предприятии запущен процесс омологации — получения обратной связи от потребителей, которая поможет усовершенствовать конечный продукт, улучшить его технические характеристики.

«Нам важна обратная связь от наших потребителей, которые, получив продукцию, должны высказать свои замечания. Мы как клиентоориентированная компания обязательно их проработаем и сможем дать потребителю продукт самого высокого качества, — подчеркнул председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский. — Теперь нам предстоит выйти на проектную мощность — до 72 тысяч тонн продукции в год».

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что «Титан-Полимер», якорный резидент особой экономической зоны «Моглино», играет одну из значимых ролей в социально-экономическом развитии Псковской области: «Проект имеет большой объём инвестиций, серьёзное количество высококвалифицированных рабочих мест. И те объёмы налоговых отчислений, которые ожидаются в бюджетном цикле ближайших трёх лет, несоизмеримы ни с чем. Продукция выпускается в соответствии с теми нормами и стандартами, которые были заявлены изначально. Мы сегодня прошли по производству и сами убедились, насколько оно экологично и безопасно».

Впервые в России

Продукция завода — БОПЭТ-плёнка — востребованный продукт на рынке, прежде всего в пищевой отрасли, электротехнике, производстве гибкой упаковки. В ней нуждается медицина и промышленность. Поэтому завод станет настоящим прорывом в импортозамещении.

«Мощности нашего предприятия помогут полностью закрыть потребность в аналогичной импортной продукции, — рассказал Михаил Сутягинский. — Мы построили прекрасный комплекс, в создании которого задействовали более 200 псковских организаций. Особые слова благодарности хотел бы сказать всем институтам развития, которые профинансировали проект: АО «Газпромбанк», Фонду развития промышленности, Российскому экспортному центру, страховому агентству «ЭКСАР». В нас поверили и нас поддержали, а результатом стало производство важного и необходимого многим отраслям продукта».

Якорное предприятие

Один из главных партнёров группы компаний «Титан» — АО «Газпромбанк». «Завод в Псковской области — не первый наш совместный проект с ГК «Титан». Надеемся, что дальнейшее сотрудничество будет развиваться также плодотворно», — отметил первый вице-президент АО «Газпромбанк» Александр Гаранкин.

Он также обратил внимание, что проект в Псковской области был реализован в очень непростых условиях — в период пандемии и санкций, но команда профессиональных менеджеров справилась со всеми сложностями.

В настоящий момент завод работает над вторым этапом проекта: это ввод в эксплуатацию производства ПЭТ-гранул мощностью 140 тысяч тонн в год. Гранулы являются исходным сырьём для производства плёнки.