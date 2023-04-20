Андрей Маяковский — о муниципальных реформах: Это резкий толчок в развитии

20:18, 20 апреля 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Маяковский высказался о предстоящих муниципальных реформах. «Это даст им резкий толчок в развитии», — отмечает в своём высказывании старший научный сотрудник ПсковГУ.

По словам депутата, поправки к Конституции можно рассматривать как старт изменений, а сама Конституция — это юридический фундамент, закрепляющий основные нормы государственного строя и национальной безопасности.

По его мнению, абсолютно правильным решением было начать реформы с муниципального уровня: «Мы движемся поступательно: снизу вверх, с волостного уровня на федеральный».

Андрей Маяковский также уверен, что изменения упростят жизнь простых граждан, живущих «на границе волостей или на линии, где делятся земли района и волости», так как зачастую жители не знали, к кому обращаться в ситуациях, где необходимо вмешательство органов управления.

Важным моментом для развития будущего, по мнению депутата, является открытие школы мэров. «Это прекрасная новость, потому что городом должен руководить подготовленный управленец, который обладает хорошим набором компетенций», — поделился мнением Маяковский.

Также в качестве следующего этапа член областного Собрания называет появление школы глав волостей. «Органы государственной власти совместно с университетами должны создавать кадровую скамейку на постоянной основе. Ротация кадров — это залог успешной, комфортной жизни граждан», — подытожил Маяковский.