Проект «Мемориальный парк воинской славы» презентовали в Великих Луках

22:10, 20 апреля 2023, ПАИ

В администрации города Великие Луки прошла презентация проекта «Мемориальный парк воинской славы», посвящённого памяти о героях, погибших при выполнении задач специальной военной операции. Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский.

Парк будет расположен рядом с территорией братского захоронения, он включит в себя действующую Аллею Памяти 6-й роты 104-го гвардейского Краснознамённого ордена Кутузова десантно-штурмового полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии ВДВ и Плац юнармейцев.

Разрозненные участки аллеи, по проекту архитектора Павла Медведева, создадут единый архитектурный ансамбль. Все данные объекты должны друг друга дополнять и выступать как единая, целостная мемориальная зона.

Входная зона будет оснащена центральной аркой с названием парка «Мемориальный парк воинской славы». Запланировано ограждение территории белыми колоннами с металлическими коваными элементами. Визуально оно будет повторять и продолжать уже имеющиеся ограждения братского кладбища и одновременно выделять всю территорию как мемориальную, требующую уважительного отношения со стороны посетителей. Также рядом с входной зоной будут располагаться места для парковки автотранспорта.

Кроме того, на территории парка предусмотрены зоны спокойного отдыха, парковые скамейки, которые будут установлены после основной памятной аллеи и памятных знаков. Они дадут возможность посетителям парка отдохнуть и насладиться эстетикой парковой зоны.

«В дальнейшем планируется использовать и уже выполненный Плац юнармейцев, а также создать музей под открытым небом с выставкой военной техники», — отметил глава города.