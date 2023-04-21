Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детский фонд выехал в Пушкиногорский район с развлекательной программой

Фото Детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало мероприятие в Пушкиногорском районе. На развлекательное мероприятие для детей и выдачу помощи были приглашены семьи вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, проживающие в пункте временного размещения, и малообеспеченные семьи района.

Фото Детского фонда

Для детей была организована развлекательная программа, которую подготовили и провели сотрудники районной библиотеки. Дети узнали о пасхальных традициях, поиграли в тематические подвижные игры, водили хороводы. А в конце развлекательной программы ребятам вручили подарки — конфеты и книжки.

Пока ребята были заняты, у родителей была возможность подобрать необходимую одежду для своих детей и себя. Большой груз помощи был сформирован из одежды, которую регулярно приносят жители Пскова в офис Детского фонда. Родители были очень благодарны за такую поддержку.

Фото Детского фонда

«Многие семьи, принявшие участие в мероприятии, являются многодетными. Ребята растут очень быстро, а у родителей, к сожалению, нет возможности постоянно приобретать новые вещи для детей», — отметила сотрудница Центра социального обслуживания Пушкиногорского района Юлия Семёнова.

Помимо вещевой помощи, участники мероприятия получили поддержку в виде продуктовых наборов. В них входят продукты длительного хранения: крупы, макароны, растительное масло, консервы, печенье.

С семьями вынужденных переселенцев сотрудниками фонда была проведена дополнительная работа: родителям рассказали о возможностях проекта «Чужих детей не бывает», какую поддержку они могут получить в фонде, как проще всего обратиться в организацию. Семьям были переданы информационные справочники и листовки. Также на протяжении всего мероприятия работал мобильный пункт информационной помощи, которым воспользовались все желающие.

Фото Детский фонд

Детский фонд благодарит коллектив библиотеки за весёлую и познавательную программу для детей.

«А всех неравнодушных людей, которые жертвуют вещи, перечисляют благотворительные пожертвования на закупку продуктовых наборов, благодарим за желание помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ваша поддержка делает счастливее десятки семей с детьми», — отмечает Детский фонд.

Отметим, что проект «Чужих детей не бывает» стал победителем специального конкурса и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 апреля 2023

Строевые смотры состоялись в УФСИН
20 апреля 2023

Несколько квартир многоэтажного дома пострадало при взрыве в Белгороде
20 апреля 2023

Детский фонд выехал в Пушкиногорский район с развлекательной программой
20 апреля 2023

Большая воронка образовалась во время взрыва в Белгороде
20 апреля 2023

Более 50 тонн груза передала Псковская область в зону СВО
20 апреля 2023

Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей

20 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Лучшая команда

20 апреля 2023

Проект «Мемориальный парк воинской славы» презентовали в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...