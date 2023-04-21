Детский фонд выехал в Пушкиногорский район с развлекательной программой

23:37, 20 апреля 2023, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало мероприятие в Пушкиногорском районе. На развлекательное мероприятие для детей и выдачу помощи были приглашены семьи вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, проживающие в пункте временного размещения, и малообеспеченные семьи района.

Для детей была организована развлекательная программа, которую подготовили и провели сотрудники районной библиотеки. Дети узнали о пасхальных традициях, поиграли в тематические подвижные игры, водили хороводы. А в конце развлекательной программы ребятам вручили подарки — конфеты и книжки.

Пока ребята были заняты, у родителей была возможность подобрать необходимую одежду для своих детей и себя. Большой груз помощи был сформирован из одежды, которую регулярно приносят жители Пскова в офис Детского фонда. Родители были очень благодарны за такую поддержку.

«Многие семьи, принявшие участие в мероприятии, являются многодетными. Ребята растут очень быстро, а у родителей, к сожалению, нет возможности постоянно приобретать новые вещи для детей», — отметила сотрудница Центра социального обслуживания Пушкиногорского района Юлия Семёнова.

Помимо вещевой помощи, участники мероприятия получили поддержку в виде продуктовых наборов. В них входят продукты длительного хранения: крупы, макароны, растительное масло, консервы, печенье.

С семьями вынужденных переселенцев сотрудниками фонда была проведена дополнительная работа: родителям рассказали о возможностях проекта «Чужих детей не бывает», какую поддержку они могут получить в фонде, как проще всего обратиться в организацию. Семьям были переданы информационные справочники и листовки. Также на протяжении всего мероприятия работал мобильный пункт информационной помощи, которым воспользовались все желающие.

Детский фонд благодарит коллектив библиотеки за весёлую и познавательную программу для детей.

«А всех неравнодушных людей, которые жертвуют вещи, перечисляют благотворительные пожертвования на закупку продуктовых наборов, благодарим за желание помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ваша поддержка делает счастливее десятки семей с детьми», — отмечает Детский фонд.

Отметим, что проект «Чужих детей не бывает» стал победителем специального конкурса и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.