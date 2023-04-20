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Общество

Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей

Новый образовательный онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело» Минэкономразвития запускает совместно с VK и «Деловой средой» 10 мая. Его цель — помочь новичкам запустить свой бизнес и научиться успешно его развивать. Работа ведётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа продлится 10 недель. За время обучения участники совместно с наставниками пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана.

Опытные эксперты расскажут начинающим предпринимателям, как найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной пользой для бизнеса. В программу будут интегрированы консультации сотрудников центров «Мой бизнес» о мерах государственной поддержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей в размере до 500 тыс. рублей.

Вместе с наставниками участники смогут выбрать форму предпринимательской деятельности и зарегистрировать бизнес, а также подготовят проект, с которым можно претендовать на господдержку.

«Проект «Мой бизнес. Первое дело» совместил возможности государственной инфраструктуры, образовательных и онлайн-проектов. Сама программа реализуется в удобных для молодёжи форматах и на привычных платформах», — подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Обучение будет проходить в три этапа, во время которых состоятся вебинары и практические занятия. Трансляции лекций и общение с наставниками будут проходить на платформе «Деловой среды». Информацию об участии в программе можно уточнить в Псковском центре «Мой бизнес» по тел. (8 8112) 33-13-37. Более подробные сведения о программе представлены по ссылке.

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