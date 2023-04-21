Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День местного самоуправления отмечают в России

21 апреля в России празднуется День местного самоуправления, сообщает calend.ru.

Решено установить датой праздника день 21 апреля — день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При его подготовке были использованы материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных документов — шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.

После революции 1917 года идея самоуправления была забыта — вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и по сей день.

В современной России на органы местного самоуправления, в частности — на муниципалитеты, возложены ответственные задачи. От эффективности их деятельности во многом зависят состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и поселков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий и качество жизни граждан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 апреля 2023

Строевые смотры состоялись в УФСИН
20 апреля 2023

Несколько квартир многоэтажного дома пострадало при взрыве в Белгороде
20 апреля 2023

Детский фонд выехал в Пушкиногорский район с развлекательной программой
20 апреля 2023

Большая воронка образовалась во время взрыва в Белгороде
20 апреля 2023

Более 50 тонн груза передала Псковская область в зону СВО
20 апреля 2023

Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей

20 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Лучшая команда

20 апреля 2023

Проект «Мемориальный парк воинской славы» презентовали в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...