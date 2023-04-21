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Общество

По погоде 21 апреля предсказывали лето

21 апреля православная церковь поминает святого Иродиона — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

Говорили, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны — одно на восток, другое на запад — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится доброй, то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. Худая встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Работа это была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать»; «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться»; «Пахать да боронить — часочка не говорить»; «Хоть грязь топчи — а овес мечи».

По поводу того, когда нужно сеять овес, существовали разные приметы. Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда кричит лягушка, либо когда кроты начинают выходить из нор, либо когда распускаются листья на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши.

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