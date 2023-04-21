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Весенние «посмотрелки» устроили псковские астрономы-любители

Весенние «посмотрелки» устроили псковские астрономы-любители. Об этом в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» рассказал руководитель научно-просветительского проекта «Поехали!» Владимир Колпаков.

«В ночь с 19 на 20 апреля нескольким представителям «АстроПскова» (среди которых был и руководитель нашего проекта Владимир Колпаков) удалось вырваться подальше от города (около 50 км в сторону Порхова). Относительно тёмное небо и хорошая погода, если не считать ветра, который периодически качал телескопы, позволили не только показать приехавшим с нами участникам группы красоту объектов глубокого космоса, но и сделать несколько неплохих фотографий. А ещё мы в бинокли посмотрели на небо!» - написал Владимир Колпаков.

На фото ниже - NGC 7380 (другие обозначения — OCL 244, LBN 511) — рассеянное скопление в созвездии Цефей.

Рассеянное скопление в созвездии Цефей

Фото получено сложением 6 кадров с выдержкой по 180 с в Live-режиме AsiAir Plus, уточнил Владимир Колпаков.

На втором снимке - результат сложения 1573 фотографий с выдержкой по 5 секунд.

Движение звёзд

«На фото видно движение звёзд за 2 часа 34 минуты! Снято на Canon 6D Mark II + Canon 16-35», - добавил Владимир Колпаков.

Мероприятие проводилось с использованием оборудования, приобретённого в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

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