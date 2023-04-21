Несколько квартир многоэтажного дома пострадало при взрыве в Белгороде

23:46, 20 апреля 2023, ПАИ

Несколько квартир многоэтажного дома повреждено при взрыве, произошедшем в Белгороде. Жителям предложено размещение в гостинице, сообщил в своём Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

«На улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах. Развёрнуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», — написал он.

Отметим, что ранее в Белгороде прогремел взрыв, в результате которого образовалась 20-метровая воронка.