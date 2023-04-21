Парень на электросамокате сбил четырёхлетнюю девочку в Москве

00:15, 21 апреля 2023, ПАИ

На востоке Москвы произошло очередное ЧП с электросамокатом. Тяжёлые травмы получила четырёхлетняя девочка. Об этом сообщает корреспондент «Российской газеты».

Компания подростков каталась по тротуару. Один из участников заезда, 18-летний парень, сбил девочку, которая двигалась на самокате в сопровождении бабушки.

Ребёнок экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии. Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП.

Ранее несколько случаев с участие электросамокатов случалось и в Псковской области.