Строевые смотры состоялись в УФСИН

00:44, 21 апреля 2023, ПАИ

Мероприятия с участием сотрудников всех служб и отделов аппарата управления и учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, проводятся в связи с переходом на ношение летней формы одежды, а также для поддержания строевой выправки и образцового внешнего вида сотрудника уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Во время проведения строевых смотров осуществлена проверка служебных удостоверений, жетонов, правил размещения медалей и иных нагрудных знаков, соответствия служебных удостоверений сотрудников званию и занимаемой должности. Пристальное внимание обращено на соблюдение установленных правил ношения формы одежды.

По результатам проведённых смотров отмечается, что личный состав аппарата управления и подразделений УИС области готов к несению службы в летний период, форма одежды сотрудников соответствует требованиям ведомственных приказов.

Добавим, строевые смотры личного состава являются неотъемлемой частью повседневной жизни УФСИН России по Псковской области и направлены на укрепление дисциплины, организованности, уставного порядка в подразделениях пенитенциарного ведомства.