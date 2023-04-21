Псковичи рассказали о популярных отговорках для пропуска работы

08:39, 21 апреля 2023, ПАИ

Псковичи рассказали об отговорках для работодателей, сообщает hh.ru. Выяснилось, что каждый пятый житель региона обманывал работодателя, чтобы пропустить работу.

42% опрошенных в регионах СЗФО и в том числе в Псковской области пропускают рабочие дни только по официальной причине: отпуск или больничный. Причем оказалось, что местные жители берут больничный реже других россиян: 42% против 45% в среднем по России. Треть опрошенных в регионе может взять отгул в связи с необходимостью посетить врача (35%) и по личным причинам (35%). Ещё 31% респондентов могут прогулять работу из-за различных форс-мажоров (например, поломка транспортного средства или погодные условия).

Среди субъективных причин пропуска работы выделяются следующие: отсутствие настроения работать (59%), нехватка мотивации (44%), наличие других важных дел, которые надо срочно сделать (36%) и нежелание браться за определенные задачи (25%).

Половина работодателей Северо-Западного федерального округа (49%) к пропускам на работе относится нейтрально, если они не слишком частые. А вот у каждого четвертого отгулы не приветствуются, их можно брать только в крайних случаях.

Какие эмоции испытывают респонденты при пропуске работы по субъективной причине? В основном преобладают негативные эмоции. Опрошенные, пропуская работу, испытывают страх и тревогу (36%), стыд (35%) и неуверенность (29%). Но есть те, кто испытывает облегчение (36%), а также воодушевление и эмоциональный подъем (24%), когда им удается пропустить рабочий день.

Что интересно, больший негатив испытывает женская половина опрошенных. Так, тревогу и страх наблюдают 50% женщин против 29% мужчин, а стыд — 44% против 27% соответственно. В то время как радость испытывают 24% мужчин против 9% женщин.

Вне официального больничного 26% респонденты пропускают работу 1 раз в год или реже, 9% – раз в 3-5 месяцев. Еще 10% не выходят на работу без объективной причины раз в 1-3 месяца. Чаще остальных работу пропускают юристы (14%) и работники сферы PR, рекламы и маркетинга (13%) – сотрудники отпрашиваются с работы 1 раз в месяц или даже чаще.

Нередко (1 раз в 1-3 месяца) работу пропускают сотрудники сферы строительства и недвижимости (22%) и юристы (18%). А вот сотрудники розничной торговли (47%) и логисты (45%) никогда не прогуливают работу.