13% псковичей намерены устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая

09:08, 21 апреля 2023, ПАИ

Взять отпуск между майскими праздниками, чтобы с учетом выходных получить полноценные длинные каникулы, в этом году собираются 13% работающих псковичей. Чаще всего о таких планах сообщают респонденты с доходом выше среднего, сообщает сервис SuperJob.

В этом году на Праздник весны и труда горожане будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а на День Победы — с 6 по 9 мая. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится 4 дня — это время традиционно считается периодом сниженной деловой активности. Взять отпуск на этот период, чтобы с учетом выходных дней получить полноценные длинные каникулы, собираются 13% псковичей.

У 64% таких планов нет, а каждый десятый (10%) работает по сменному графику. Еще 13% не определились, как провести начало мая. Брать отпуск между майскими праздниками чаще планируют респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб.: среди них такие намерения есть у 17%, тогда как среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. — только у 4%. Мужчины чаще женщин устраивают себе полноценные каникулы в первой декаде мая (15% против 11%).