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Михаил Ведерников рассказал, как обстоят дела с отпусками мобилизованных из зоны СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как обстоят дела с отпусками мобилизованных из зоны СВО. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

«Важный момент. Сейчас мобилизованные каждые полгода получают двухнедельный отпуск. Но если кто-то вовремя не прибывает в расположение части, все остальные отпуска в отделении ставят на паузу. Важно донести это до семей наших мобилизованных, чтобы все ребята получали отпуск по графику», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также добавил, что главы муниципалитетов Псковской области тоже принимают личное участие в сборе и доставке грузов для наших военнослужащих и мобилизованных. На обратном пути из зоны СВО глава региона встретился с главами Псковского района Натальей Фёдоровой, Новосокольнического района Виталием Соловьёвым и Опочецкого района Юрием Ильиным.

«Коллеги подтвердили, что боевой дух у подразделений высокий, своими руками солдаты создали хорошие бытовые условия», - отметил губернатор.

«И конечно, особое личное, адресное внимание - семьям наших бойцов как на региональном, так и на муниципальном уровне. На это особое внимание обратил и президент на нашей недавней встрече. В Псковской области это хорошо понимают и в правительстве, и в наших муниципалитетах. Работаем, помогаем, поддерживаем и вместе приближаем нашу победу», - заключил Михаил Ведерников.

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