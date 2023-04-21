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Общество

Росздравнадзор решил отозвать партию гормонального препарата

Росздравнадзор отозвал крупную партию гормонального препарата преднизолон. Это три серии раствора для внутривенного и внутримышечного введения «Преднизолон Эльфа» производства «Индус Фарма Пвт. Лтд» (Индия), говорится в письме Росздравнадзора. В числе причин для отзыва — механические включения в растворе для инъекций. Об этом пишут «Известия».

Об опасности этой конкретной партии судить трудно, но обнаружение любых включений в растворе обязательно считается браком, заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Механические включения бывают разной природы. Это может быть и выпадение осадка, и изменение цвета препарата, и наличие инородных элементов в нем, к примеру осколков стекла. Поэтому препарат будет изъят в любом случае», — указал он.

Как сообщили источники «Известий», объем отбракованной из-за «механических включений» продукции составил более 40 тыс. упаковок. При этом препарат попал и в госучреждения, в частности на Московскую областную станцию скорой помощи, рассказали они.

Поставляет препарат фармкомпания НПЦ «Эльфа» из Балашихи. Это не первая проблема с препаратом от этого производителя. В декабре 2022 года сам НПЦ «Эльфа» принял решение об отзыве продукции «Индус Фарма Пвт. Лтд», об этом сообщил Росздравнадзор в своем письме. Речь шла именно о «Преднизолоне Эльфа», и нарушения, о которых сообщил поставщик, были те же самые — в описании и наличии механических включений.

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