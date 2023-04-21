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Общество

Нейросети смогут оценивать ущерб от ДТП - эксперт

Нейросети в ближайшем будущем научатся оценивать размер ущерба от ДТП и помогать на металлургических заводах, при этом люди не перестанут использовать их для генерации музыки и изображений, рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.

«В ближайшем будущем на российском рынке получат развитие те сценарии применения, которые сейчас считаются инновационными. Это, например, сервис оценки повреждений машин с помощью нейросети, который способен оценивать по изображению масштаб повреждений кузова автомобиля после ДТП, обнаруживать на поверхности машины следы грязи, снега, наклеек и т. д. Очевидный сценарий применения – объективная оценка для страховых выплат на возмещение ущерба», - приводит слова Константина Романова РИА Новости.

Он отметил, что сейчас можно наблюдать предпосылки к появлению и проникновению в жизнь сильного или общего искусственного интеллекта (AGI) - это, например, чат-боты и другие генеративные системы, которые используются в разных бизнесах. Кроме того, нейросети и дальше будут применяться для создания музыкальных и текстовых отрывков, а также изображений.

При этом ещё один нетипичный сценарий развития - широкое применение технологии компьютерного зрения при подсчете объемов круглого леса. Константин Романов добавил, что уже сегодня такой метод, например, применяет один из лесопромышленных холдингов России. А в дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для «детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах», добавил он.

Несмотря на это, эксперт прогнозирует, что в следующие 10-15 лет решения все равно будет принимать человек, хоть и опираясь на выводы и аналитику, которую может собрать обученная модель.

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