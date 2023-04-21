Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 15 тысяч псковичей проголосовали за проекты благоустройства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым. Как сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона, речь на ней шла о рейтинговом голосовании за территории, которые в следующем году будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сергей Грахов проинформировал, что в этом году на голосование в регионе вынесено 83 территории. Участвуют все муниципалитеты. В каждом предоставлено не менее двух позиций. По итогам голосования в области будут определены 35 общественных пространств-победителей. В некоторых муниципалитетах их будет выбрано несколько. Например в Пскове — 4.

«Процедура голосования максимально простая. Нужно зайти на сайт 60.gorodsreda.ru, выбрать муниципалитет и проголосовать за одну из территорий. Чтобы исключить возможные подтасовки, участники должны пройти авторизацию на портале «Госуслуги», — пояснил Сергей Грахов. Он также добавил, что помощь голосующим в каждом муниципалитете оказывают волонтеры и специалисты МФЦ.

Михаил Ведерников спросил, насколько активно голосуют жители региона по сравнению с прошлым годом. Сергей Грахов ответил, что нынешнее голосование проходит более динамично. По состоянию на 20 апреля в регионе уже определились с выбором территории для благоустройства в своем городе или поселке 14,6 тыс. человек.

Для привлечения людей к мероприятию организована широкая информационная кампания. Где и как проголосовать, какие территории предложены к выбору и как изменились территории — победители прошлых лет программы ФКГС, можно узнать в средствах массовой информации, в социальных сетях и из официальных электронных ресурсов госорганов.

«Информирование граждан нужно максимально усилить, — сказал губернатор. — Мне ежедневно пишут о просьбах благоустроить ту или иную территорию, привести в порядок дорожное покрытие, провести озеленение, установить детскую или спортивную площадку. Люди должны понимать, что это [рейтинговое голосование. – Прим. ред.] — тоже один из эффективных инструментов, который позволяет привести в порядок достаточно большие территории. Для этого нужно просто объединиться, проголосовать и победить в конкурсе. Я обязательно проголосую!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 апреля 2023

В Острове приступили ко второму этапу благоустройства Детского парка
21 апреля 2023

Авиарейс в Минск планирует запустить псковский аэропорт
21 апреля 2023

Работу кожвендиспансера области обсуждают в медиацентре ПАИ
21 апреля 2023

Почти 15 тысяч псковичей проголосовали за проекты благоустройства
21 апреля 2023

«Экопром» напомнил псковичам об ответственности за порчу контейнеров
21 апреля 2023

Новый мурал дорисовали на улице Труда в Пскове
21 апреля 2023

Сотрудники псковского СОБРа отработали беспарашютное десантирование
21 апреля 2023

Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета по развитию МСУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...