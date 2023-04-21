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Общество

Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«Этот благостный день символизирует духовное обновление, призывает всех, кто чтит праздник, к благодеяниям, созиданию и милосердию. Желаю сохранить чистоту и искреннюю веру в ваших сердцах! Помощи Всевышнего нам во всех добрых делах и начинаниях!» -  написал губернатор.

23 марта у мусульман начался обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или «Праздником разговения». В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан.

Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата праздника каждый год меняется. В 2023 году Ураза-байрам наступил 21 апреля, если совсем точно – в ночь на 21 апреля, первый день новолуния.

Во время Ураза-байрама верующие традиционно поздравляют друг друга выражением «Ид мубарак!», что в переводе на русский значит «Желаю тебе благословенного праздника!». Немаловажной традицией является милостыня – закят аль-фитр. Подавать можно как деньги, так и разнообразные продукты. Также в этот день мусульманские общины направляют собранную помощь нуждающимся в своей местности.

Другой традиционной особенностью этого праздника являются богатые, заполненные различными традиционными блюдами столы. После строгого поста, когда верующие отказывались от еды и воды, в Ураза-байрам все запреты снимаются.
 

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