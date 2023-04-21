Авиарейс в Минск планирует запустить псковский аэропорт

11:21, 21 апреля 2023, ПАИ

Псковский аэропорт имени княгини Ольги планирует запустить авиарейс Псков - Минск. Об этом ПАИ сообщил директор псковского аэропорта Артем Тарасов.

Он рассказал, что сейчас организацией рейса занимается коммерческая служба компании «Новапорт». В частности, идет поиск авиаперевозчика, который займется этим направлением.

Как отметил Артем Тарасов, есть вероятность, что рейс Псков - Минск будет выполнять компания «ЮВТ Аэро», которая сейчас осуществляет авиаперевозки из Пскова в Казань.

Ранее сообщалось, что также планируется запустить рейс из Пскова в Уфу.