Авиарейс из Пскова в Уфу планируют запустить к началу турсезона
Авиарейс Псков - Уфа планируют запустить к началу летнего туристического сезона. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель туристско-информационного центра Лариса Семашко.
«Сейчас два региона [Псковская область и Башкортостан. - Прим. ред.] работают с авиаперевозчиками. Поэтому надеемся, что откроем его к началу туристистического сезона», – сказала Лариса Семашко.
Также она добавила, что рейс Псков - Казань, который запустили в сентябре прошлого года, останется и отменять его не собираются.
«Мы видим по нашей статистике, что туристы из Татарстана нас активно посещают, но хотелось бы, чтобы их было больше. Поэтому мы сейчас активно работаем с министерством туризма республики, чтобы увеличить турпоток», – рассказала Лариса Семашко.
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