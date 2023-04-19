Авиарейс из Пскова в Уфу планируют запустить к началу турсезона

12:47, 19 апреля 2023, ПАИ

Авиарейс Псков - Уфа планируют запустить к началу летнего туристического сезона. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель туристско-информационного центра Лариса Семашко.

«Сейчас два региона [Псковская область и Башкортостан. - Прим. ред.] работают с авиаперевозчиками. Поэтому надеемся, что откроем его к началу туристистического сезона», – сказала Лариса Семашко.

Также она добавила, что рейс Псков - Казань, который запустили в сентябре прошлого года, останется и отменять его не собираются.

«Мы видим по нашей статистике, что туристы из Татарстана нас активно посещают, но хотелось бы, чтобы их было больше. Поэтому мы сейчас активно работаем с министерством туризма республики, чтобы увеличить турпоток», – рассказала Лариса Семашко.