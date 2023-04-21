В Острове приступили ко второму этапу благоустройства Детского парка

11:41, 21 апреля 2023, ПАИ

В Острове приступили ко второму этапу благоустройства Детского парка. Сейчас ведется подготовка площадок для паркура и установка детского игрового оборудования. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«В дальнейшем подрядчик приступит к монтажу детского игрового комплекса с травмобезопасным искусственным покрытием. Оборудование игрового комплекса будет рассчитано на детей в возрасте от двух до 12 лет», — говорится в сообщении.

Глава района отметил, что работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», объект стал победителем рейтингового голосования. Завершить их планируется в июле этого года.