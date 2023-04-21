Фестиваль гиревого спорта пройдет в Пскове 9 мая

11:38, 21 апреля 2023, ПАИ

Фестиваль гиревого спорта в честь Дня Победы пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 9 мая в 12:00. Об этом сообщается в группе Федерации гиревого спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

В положении прописано, что мужчины будут выполнять толчок по длинному циклу с гирями 16 кг (новички), 24 кг (любители) и 32 кг (профессионалы) в весовых категориях до 80 кг и свыше 80 кг, с регламентом времени 5 минут.

Женщинам необходимо будет сделать рывок гири 8 кг (новички), 12 кг (любители), 16 кг (профессионалы), они будут соревноваться в весовых категория до 60 кг и свыше 60 кг, с регламентом времени в 5 минут и одной переменой рук.

С 12:00 до 13:30 запланировано прибытие участников фестиваля, открытая тренировка и общение с ведущими спортсменами сборной России и Псковской области. В 13:30 начнется выступление участников. Затем подведут итоги и проведут открытую тренировку.