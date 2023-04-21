Жилой дом и баня сгорели в Печорском районе

12:17, 21 апреля 2023, ПАИ

Жилой дом, баня и две хозяйственные постройки сгорели в деревне Залесье Печорского района. Вызов поступил в 22:26 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

Возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. По аналогичной причине сгорели жилой дом и хозяйственная постройка в деревне Точино Невельского района.

Помимо этого, в деревне Водобег Опочецкого района загорелся грузовой автомобиль КамАЗ 4303 В4 2021 года выпуска. Вызов поступил в 16:57. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

Ещё один пожар произошел в деревне Анюткино Пыталовского района в 16:33. Там из-за неосторожного обращения с огнём сгорело бесхозное строение. По этой же причине загорелось строение в деревне Ваулино Пустошкинского района. Вызов поступил в 15:57. Пожарные спасли два нежилых дома, две надворные постройки и баню.

Также баня сгорела в СНТ «Черские Сады-2» в Псковском районе. Возгорание произошло из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации печи.

Ещё одно возгорание произошло в неэксплуатируемом строении на улице Пестеля в Великих Луках в 8:53. Там сгорел мусор.