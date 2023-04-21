Андрей Кирилёнок возглавил комитет по региональному контролю и надзору

12:22, 21 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил председателем комитета по региональному контролю и надзору в Псковской области Андрея Кирилёнка. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Отметим, что перед своим назначением новый глава комитета прошёл собеседование в министерстве строительства по ходатайству губернатора Псковской области. Такая процедура является обязательной для работы на этой должности.

Ранее Андрей Кирилёнок был временно исполняющим обязанности председателя комитета по региональному надзору.