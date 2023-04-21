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Общество

Андрей Кирилёнок возглавил комитет по региональному контролю и надзору

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил председателем комитета по региональному контролю и надзору в Псковской области Андрея Кирилёнка. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Отметим, что перед своим назначением новый глава комитета прошёл собеседование в министерстве строительства по ходатайству губернатора Псковской области. Такая процедура является обязательной для работы на этой должности.

Ранее Андрей Кирилёнок был временно исполняющим обязанности председателя комитета по региональному надзору. 

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