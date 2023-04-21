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Общество

Неделю здоровья для молодежи устроят в Пскове

Актуальную программу физкультурно-оздоровительного мероприятия «Неделя здоровья» опубликовали организаторы соревнований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном центре города Пскова. 

Соревнования по волейболу пройдут в спортивном комплексе «Олимп» по адресу: улица Балтийская, 11 с 13:00 до 15:00 24 апреля. Испытания по плаванию состоятся на этой же площадке 25 апреля, начало – в 12:30. В этот же день молодёжь сможет поучаствовать в новой в этом году дисциплине по метанию фрисби – оно пройдёт на стадионе «Электрон» с 18:00 до 20:00. 26 апреля в 16:00 в спортивно-развлекательном комплексе «Лидер» предстоит пройти испытание по игре в боулинг, а 27 апреля в Молодёжном центре – по настольному теннису, начало в 18:00. Заключительным испытанием станет беговая эстафета на 100 метров, которая состоится на территории крытого стадиона «Машиностроитель» с 13:30 до 16:00.

Организаторы предупреждают, что до участия допускаются любительские команды из шести человек, в составе которых должно быть не менее двух девушек. Кроме того, каждая команда должна представить название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. За единый стиль спортивной формы будут начислены дополнительные очки.

Уточнить информацию можно по телефону 56-44-44 и в Положении. Организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр».

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Неделю здоровья для молодежи устроят в Пскове

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