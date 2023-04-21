У памятника Неизвестному Солдату в Гдове высадили ели

12:57, 21 апреля 2023, ПАИ

Субботник прошел в городе Гдове в рамках акции «Сады памяти». Сотрудники Гдовского лесничества совместно с коллективом ОМВД убрали мусор и высадили деревья, пишет газета «Гдовская заря».

На территории у памятника Неизвестному Солдату, который находится на развилке дорог Гдов — Сланцы и Гдов — Чернёво на выезде из райцентра, высажено 15 елей.

«Мы и ранее высаживали здесь деревья, но какие-то не прижились — погибли. Новые ёлочки станут частью живой зелёной изгороди. Каждый год мы будем следить за их ростом, а в дальнейшем будем обрезать ветви, чтобы было и красиво, и памятник был виден с дороги», - отметил заместитель директора КУ «Гдовское лесничество» Денис Иванов.

Кроме того, во время субботника на территории мемориала активисты убрали мусор, а также очистили площадку от поросли.

Завтра, 22 апреля, на территории Гдова в 12:30 будет объявлен старт всероссийского субботника. Сбор участников состоится на площади у Святодержавного Димитриевского собора.