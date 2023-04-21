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Общество

В пяти районах Псковской области ограничат движение транспорта

О введении временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Пустошкинском, Палкинском, Печорском, Себежском и Новоржевском районах информирует Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

В связи с проведением праздничных мероприятий будет введено прекращение движения транспортных средств по участку дороги Пушкинские Горы - Локня, проходящему по улице Германа (пересечение с улицей Медицинской) до пересечения с улицей Пушкина в Новоржеве - 23 апреля с 14:00 до 15:00. Объезд осуществляется по улицам Володарского - Некрасова - Пушкина. Временное прекращение движения обеспечивает администрация Новоржевского района.

Также на время проведения тренировочных сборов по авторалли будет введено прекращение движения по дорогам:

- Пустошка - Щукино - Алоль от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Красное Пустошкинского района - 23 апреля на период с 10:00 до 18:00;
- Пустошка - Щукино - Алоль от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Красное до деревни Щукино Пустошкинского района - 22 апреля на период с 10:00 до 18:00;
- Качаново - Луг - Родовое от деревни Качаново до деревни Горбунова Гора и от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района - 27 апреля на период с 10:00 до 18:00;
- Железово - Лавры от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района - 25 апреля на период с 10:00 до 18:00;
- Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок от деревни Лавры до деревни Высокий Мост Печорского района - 26 апреля на период с 10:00 до 18:00;
- Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок от деревни Высокий Мост до деревни Качаново Печорского района - 26 и 27 апреля на период с 10:00 до 18:00;
- Пустошка - Щукино - Алоль от деревни Криуха до деревни Васильки и от деренви Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района - 27 апреля на период с 10:00 до 18:00;
- Максютино - Радионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района - 28 апреля на период с 10:00 до 18:00.

Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон 89113780581.

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