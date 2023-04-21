Наталья Мельникова подвела итоги работы соцкомитета Псковской гордумы

12:53, 21 апреля 2023, ПАИ

На заседании комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы, которое состоялось сегодня, 21 апреля, депутаты рассмотрели ряд вопросов о награждении псковичей и установлении мемориальной доски.

«Мы рассмотрели вопросы об установлении мемориальной доски Родниковой Ирине Самойловне, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, и о награждении двух псковичек – Белоусовой Натальи Анатольевны и Николаевой Елены Игоревны за многолетний добросовестный труд почетной грамотой Псковской городской Думы», - поделилась председатель профильного комитета городской Думы Наталья Мельникова.

По ее мнению, установление мемориальной доски на фасаде дома № 6/8 на улице Георгиевской, в котором жила Родникова Ирина Самойловна, – это дань памяти выдающемуся исследователю средневекового Пскова.

Ирина Родникова - искусствовед, член Союза художников России, автор многочисленных научных трудов о псковских иконах. Ее работы высоко оценивались многими известными исследователями, среди которых был и Д. С. Лихачев.

«Биографии наших землячек, удостоенных почетных грамот городской Думы, непохожи. Белоусова Н. А. – сотрудник медицинского учреждения, Николаева Е. И. – работник культуры, но их объединяют такие качества, как настоящий профессионализм, высокая работоспособность и любовь к своему делу. Они являются ориентиром и примером для коллег, особенно для молодых специалистов», - добавила Наталья Мельникова.