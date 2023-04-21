Мемориальная доска в честь Ирины Родниковой появится в Пскове

13:03, 21 апреля 2023, ПАИ

Мемориальную доску заслуженному работнику культуры РФ Ирине Родниковой на фасаде дома по адресу: ул. Георгиевская, дом 6/8, предлагают установить сотрудники Псковского музея-заповедника. Это предложение обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось под председательством Натальи Мельниковой, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Как пояснили представители администрации Пскова, Ирина Самойловна Родникова - заслуженный работник культуры Российской Федерации, искусствовед, член Союза художников России, автор многочисленных научных трудов, многие годы являлась ведущим в стране специалистом по псковской иконописи.

Ирина Родникова награждена медалью «Ветеран труда», медалями Академии российской словесности «Ревнителю просвещения», в память 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», занесена в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».

Депутат Марина Борисенкова заявила, что поддерживает саму идею установки такой мемориальной доски, но сказала, что у нее есть ряд замечаний к исполнению. «На представленном нам макете совершенно не выдержана контрастность букв. Этот образец нечитаем, особенно для людей со слабым зрением», - в частности отметила она.

«Данный макет представлен заявителями. Ваши замечания мы учтем и доведем до них», - ответил и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный. После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД включить этот вопрос в повестку дня очередной сессии с учетом прозвучавших на заседании замечаний.