Детские болезни обсудят в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» в Пскове

13:49, 21 апреля 2023, ПАИ

На этот раз гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет врач-педиатр медико-диагностического центра «Мед-скан» Андрей Крамар.

Он расскажет, какого ребенка считают часто болеющим, что должны сделать родители, чтобы ребенок не болел часто, в каком возрасте дети «перерастают» болезни, способствует ли прием витамина Д укреплению иммунитета, как изловчиться сделать прививки по календарю часто болеющему ребенку.

Программа «Анамнез» выйдет в эфир сегодня в 14:00.