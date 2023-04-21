ТОС – самая реальная форма местного самоуправления, уверена депутат Ольга Федорова

13:54, 21 апреля 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова назвала ТОСы самой действующей и реальной формой местного самоуправления, передает корреспондент ПАИ.

Она подчеркнула, что сегодня «мы живем не при Советском Союзе, когда все делали и думали за людей». «Сегодня мы сами должны не только думать, но и самостоятельно определять, как будет выглядеть наш подъезд, двор, дом. Самоуправление – это та тема, когда жители города предлагают свои идеи по благоустройству города».

Депутат напомнила, что на ул. Доставалова, 1 жильцы дома, который расположен в ее округе, сформировали ТОС и благоустроили детскую площадку, а затем подали другую заявку и выиграли вновь.

Депутат также заметила, что в конкурсе, конечно, выигрывают не все, ведь нужно соблюдать условия. Был случай, когда в старом подъезде запросили хромированные перила, в результате проект не прошел конкурсные одобрения. «Побеждают те заявки, в которых запрашиваются эффективные вещи», – подчеркнула Ольга Федорова, добавив, что ТОС сегодня – самая эффективная и реальная форма местного самоуправления.