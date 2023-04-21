Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса

14:09, 21 апреля 2023, ПАИ

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 970 человек.

За сутки подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего – 129 335. Выздоровели ещё 22 пациента, всего – 126 974.

В Пскове зарегистрировано 16 новых случаев, в Великих Луках и Опочецком районе – по четыре, в Великолукском, Печорском районах – по три, в Островском, Плюсском районах – по два, в Бежаницком, Порховском, Псковском районах – по одному случаю.