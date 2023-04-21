Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 970 человек.

За сутки подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего – 129 335. Выздоровели ещё 22 пациента, всего – 126 974. 

В Пскове зарегистрировано 16 новых случаев, в Великих Луках и Опочецком районе – по четыре, в Великолукском, Печорском районах – по три, в Островском, Плюсском районах – по два, в Бежаницком, Порховском, Псковском районах – по одному случаю.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 апреля 2023

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса

21 апреля 2023

Назван срок окончания реконструкции Троицкого моста в Пскове
21 апреля 2023

Детские болезни обсудят в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» в Пскове
21 апреля 2023

Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области
21 апреля 2023

«Вахта Памяти» начнётся в Себежском районе 25 апреля
21 апреля 2023

ВИДЕО Псковские десантники уничтожили артиллерийскую установку в ходе СВО
21 апреля 2023

У памятника Неизвестному Солдату в Гдове высадили ели
21 апреля 2023

Наталья Мельникова подвела итоги работы соцкомитета Псковской гордумы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...