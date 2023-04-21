В Псковской области учредят для районов премии в три миллиона рублей

14:44, 21 апреля 2023, ПАИ

Три лучших района Псковской области получат премию на развитие в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на масштабном форуме местного самоуправления, который проходит в СРП «Простория» в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент ПАИ.

Напомним, что форум приурочен ко Дню МСУ. Представлено сразу несколько площадок, в том числе с гербами знатных родов Псковского края и основная площадка, на которой планируются выступления основных спикеров и награждение участников за развитие местного самоуправления в регионе.

На большом экране в главном холле транслируются видеоролики, подготовленные телеканалом «Первый Псковский», об инициативных, трудолюбивых и неравнодушных людях из районов Псковской области.