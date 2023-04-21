Роль ТОСов в развитии муниципалитетов отметил псковский губернатор
Важную роль территориальных общественных самоуправлений (ТОСы) в развитии муниципалитетов отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 21 апреля, он выступил на форуме местного самоуправления, передает корреспондент ПАИ.
«ТОСы становятся настоящими хозяйственниками на своей территории. Они помогают органам местного самоуправления определить приоритетные проекты, принимают непосредственное участие в благоустройстве территорий, а порой и стимулируют муниципалитеты к такой работе. Это хорошая тенденция», — отметил глава региона.
В продолжение Михаил Ведерников также отметил заслуги самих органов местного самоуправления. По его словам, все работы – стройки, ремонты, благоустройство – проводятся с учётом пожеланий жителей районов, решения принимаются во взаимодействии с населением.
«Вместе с вами мы проводим большую работу, чтобы определить те точки, на которые необходимо обратить первоочередное внимание. Почти все объекты строительства, благоустройства, реконструкции, которые мы реализуем в рамках региональных проектов и федеральных программ, выбираются на основе обращений жителей районов, муниципалитетов и муниципальных депутатов. Нашими общими усилиями в прошлом году мы вышли на рекорд в части реализации национальных проектов, достигнув показателя 99,03%. Это очень высокий результат. И во многом это ваша заслуга и наглядный пример того, насколько важной созидательной ролью обладает местное самоуправление», — подчеркнул Глава региона.
Михаил Ведерников также напомнил, что работу команды Псковской области высоко оценил президент России Владимир Путин. Одно из достижений — включение Губернатора в обновленный состав Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. «Это большая ответственность и вместе с тем — дополнительная возможность обсуждать и вносить предложения, важные для развития местного самоуправления, на федеральный уровень и ррезиденту», — отметил Михаил Ведерников, передает пресс-служба правительства региона.
За высокий профессионализм, личный вклад в повышение эффективности деятельности органов МСУ Михаил Ведерников наградил отличившихся работников медалями Александра Невского, медалью Княгини Ольги, почетными знаками «За заслуги перед Псковской областью», рочетными грамотами губернатора и благодарственными письма правительства Псковской области.
Ранее сообщалось, что три лучших района Псковской области получат премию на развитие в размере трех миллионов рублей.