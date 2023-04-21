Роль ТОСов в развитии муниципалитетов отметил псковский губернатор

«ТОСы становятся настоящими хозяйственниками на своей территории. Они помогают органам местного самоуправления определить приоритетные проекты, принимают непосредственное участие в благоустройстве территорий, а порой и стимулируют муниципалитеты к такой работе. Это хорошая тенденция», — отметил глава региона.

В продолжение Михаил Ведерников также отметил заслуги самих органов местного самоуправления. По его словам, все работы – стройки, ремонты, благоустройство – проводятся с учётом пожеланий жителей районов, решения принимаются во взаимодействии с населением.

«Вместе с вами мы проводим большую работу, чтобы определить те точки, на которые необходимо обратить первоочередное внимание. Почти все объекты строительства, благоустройства, реконструкции, которые мы реализуем в рамках региональных проектов и федеральных программ, выбираются на основе обращений жителей районов, муниципалитетов и муниципальных депутатов. Нашими общими усилиями в прошлом году мы вышли на рекорд в части реализации национальных проектов, достигнув показателя 99,03%. Это очень высокий результат. И во многом это ваша заслуга и наглядный пример того, насколько важной созидательной ролью обладает местное самоуправление», — подчеркнул Глава региона.