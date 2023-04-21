Псковский врач призвал не водить больных детей в сад

16:21, 21 апреля 2023, ПАИ

Врач-педиатр медико-диагностического центра «Мед-Скан» Андрей Крамар в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове призвал ни в коем случае не водить больных детей в сад.

Дети бы реже болели в детсаду, если бы родители не приводили в группу больных детей с «остаточным кашлем и соплями», отметил Андрей Крамар.

«Почему-то сейчас в детсадах не отправляют таких малышей домой. Основной показатель для воспитателя или родителей – температура, а ведь дети часто болеют как раз без неё. Сейчас отдельно проговорю: не водите детей с соплями и кашлем в сад! Другое дело, если у ребенка астма или аллергический ринит», - привёл пример специалист.

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