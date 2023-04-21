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Общество

Псковские пенсионеры посоревновались в компьютерном многоборье

Региональный этап 13-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошел в актовом зале отделения Социального фонда России по Псковской области. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

В конкурсе участвовали 40 человек из 17 районов Псковской области, среди которых мужчины в возрасте от 60 лет и женщины 55 лет и старше. 

Состязание проводилось в трех конкурсных номинациях: «Работа на смартфоне», «Финансовая грамотность», «Работа в поисковой системе Яндекс». Всего на выполнение самых разнообразных заданий было дано 45 минут. Конкурсантам в своих номинациях предстояло не только ответить на вопросы по финансовой грамотности, но и найти заданные картинки в поисковой системе «Яндекс», а, например, в ходе виртуальной экскурсии по Эрмитажу сделать скриншот заданных экзаменаторами экспонатов.

Организаторами мероприятия регионального уровня выступили отделения Союза пенсионеров России и Социального фонда России по Псковской области. Подготовка к состязанию, по словам организаторов, велась серьезная. На протяжении нескольких лет, осваивая компьютерную грамотность, большинство участников конкурса посещали лекции преподавателей Учебного центра «Псков» в рамках реализации проекта «Союз пенсионеров России». Целью проведения чемпионата по компьютерному многоборью является повышение уровня компьютерной грамотности участников и, как следствие, рост качества жизни пожилых людей.

«Особая радость для нас в этом году – конкурсанты из сельской местности. Если жители районных и областного центров имеют возможность посещать лекции наших преподавателей, то жителям глубинки при осваивании вопросов компьютерной грамотности зачастую приходится заниматься самообразованием», – отметила заместитель председателя регионального отделения Соцфонда Светлана Мельничук.

«Тоже хочу отметить участников из районов области. Впервые в этом году среди номинаций регионального компьютерного многоборья была заявлена «Финансовая грамотность». Несмотря на то, что в Пскове эту дисциплину мы преподаем нашим пенсионерам уже семь лет, в районах такой практики не было. Поэтому особенно приятно, что большинство участников, заявившихся в этой номинации, были из сельской местности», – отметил руководитель Университета серебряного возраста Эдуард Артебякин.

Лучшими стали конкурсанты из районов Псковской области. Первым в вопросах финансовой грамотности среди региональных пенсионеров назван самый старший участник конкурса – 76-летний житель города Великие Луки Валерий Жихарев. В номинации «Работа на смартфоне» победил житель поселка Дедовичи Сергей Толкачев. С работой в поисковой системе «Яндекс» лучше всех справился пенсионер из Палкино Александр Потемкин.

Теперь победителей ждут не только умные гаджеты в качестве призов от организаторов – фитнес-браслеты, но и участие в составе региональной команды во Всероссийском чемпионате в Москве.

«Хочу отметить высокий уровень подготовки наших участников и их большую волю к победе. У псковичей есть все шансы стать лучшими и во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Нам есть кем гордиться и чем похвастаться. В истории всероссийского чемпионата пенсионеры из Псковской области не раз были золотыми и серебряными призерами!» – подчеркнула Светлана Мельничук.

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