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Общество

Президент России призвал усилить диалог с населением на муниципальном уровне

Усилить диалог с гражданами на муниципальном уровне призвал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщает Центр управления регионом Псковской области.

Он отметил значимость прямого диалога между государством и гражданами. По словам главы государства, сотрудники местных администраций находятся ближе всего к людям, они являются для населения ключевыми представителями всей системы публичной власти. Кроме того, чтобы повысить уровень коммуникации с жителями, Владимир Путин предложил масштабировать практику Центров управления регионами на муниципальный уровень.

«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании Совета мы говорили о создании Центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают во всех субъектах Федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — отметил президент.

Напомним, что Центры управления регионами работают в 83 субъектах России, они были созданы по поручению президента в 2020 году, их деятельность курирует головная организация АНО «Диалог Регионы». В основные задачи центров входит работа с обратной связью от жителей в интернете, предиктивная аналитика, обучение сотрудников органов власти работе в социальных сетях. Также «Диалог» является координатором проекта по созданию госпабликов, официальных страниц госучреждений. Центры управления регионами регулярно обучают представителей власти технологиям коммуникации с гражданами в интернете с помощью госпабликов, основной площадкой которых является социальная сеть «ВКонтакте».

С момента открытия ЦУР, декабря 2020 года, было обработано более 13,7 миллиона предложений и жалоб жителей, оставленных в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Сотрудники Центра управления регионом Псковской области, в свою очередь, обработали 71 859 обращений за этот период. С 2020 года подразделения «Диалога» стали оператором интернет-коммуникации между гражданами и местной властью.

Президент России также обратил внимание, что люди с нуждами и проблемами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов, ждут от них внимательного отношения к своим инициативам и просьбам. Для обеспечения такого диалога по методологии ЦУР в России создано 530 Муниципальных центров управления. Они также обрабатывают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за развитие коммуникаций между органами власти и населением.

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