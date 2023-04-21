Грамотный педиатр должен решать 90% всех проблем ребёнка – Андрей Крамар

16:44, 21 апреля 2023, ПАИ

Грамотный педиатр должен решать 90% всех проблем, с которыми ему привели ребёнка, заявил врач-педиатр медико-диагностического центра «Мед-Скан» Андрей Крамар в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Педиатр в идеале может вылечить и пневмонию, и отит, и синусит, и гастрит. Для этого не надо отправлять к узким специалистам, как это сейчас часто делается: или из-за загруженности, или нежелания связываться, или по незнанию. В итоге к специалистам просто не попасть. К узким специалистам надо отправлять только с тяжёлым течением тех или иных заболеваний», - пояснил Андрей Крамар.

Партнер программы - Медико-диагностический центр «Мед-Скан».

ООО «Мед-Скан». Лицензия ЛО41-01150-60/00379503 от 01.08.2019 г.