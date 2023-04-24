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Общество

Пскович нарушил требования в сфере обращения с ТКО

Пскович нарушил требования в сфере обращения с ТКО, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Неизвестный мужчина на автомобиле «Мерседес» осуществил выгрузку отходов в контейнеры для пластиковой тары в Пскове на улице Герцена. Этот факт был зафиксирован 21 апреля благодаря бдительности граждан. Теперь будет проведена проверка, материалы которой направят в компетентные органы.

Напомним, что для вывоза отходов, не относящихся к ТКО, необходимо связаться с регоператором по телефону 8(8112) 201921 и заключить договор.

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