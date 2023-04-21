Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут в выходные

18:18, 21 апреля 2023, ПАИ

Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 22 и 23 апреля. Об этом сообщает ТИК муниципалитета.

Голосование пройдёт с 8:00 до 20:00. На должность главы Пустошкинского района претендуют следующие кандидаты: Юрий Кравцов (партия «Единая Россия»), Алексей Борисов (партия ЛДПР), Елена Агаджанова («Партия Роста»), Станислав Янкевич (КПРФ).

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.

Позже Пустошкинская ТИК отказала в регистрации на досрочные выборы одному из кандидатов.