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Политика

Пустошкинская ТИК отказала в регистрации на выборы одному из кандидатов

Избирательная комиссия Пустошкинского района на 49-м очередном заседании приняла решение об отказе в регистрации на должность главы Пустошкинского района самовыдвиженца Ирины Алиевой. Об этом сообщает ТИК Пустошкинского района.

Основанием для отказа послужило недостаточное количество достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата.

Фото здесь и далее: ТИК Пустошкинского района (Псковская область)

Кроме того, на заседании члены комиссии внесли предложение в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Пустошкинского района, утвердили объем информации о зарегистрированных кандидатах на должность главы Пустошкинского района, размещаемой на информационных стендах участковых избирательных комиссий, и формы избирательных документов, необходимых при подготовке и проведении досрочных выборов.

«С принятыми постановлениями можно ознакомиться на странице Территориальной избирательной комиссии Пустошкинского района на сайте Избирательной комиссии Псковской области», - отметили в ТИК района.

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.

Досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены на 23 апреля. Всего на этот пост претендовало пять кандидатов.

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