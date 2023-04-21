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Общество

Вышел в эфир 109-й выпуск выпуск «Псковского телеграма»

109-й выпуск «Псковского телеграма» под названием «Горячая неделя» вышел в прямой эфир. 

События все эти дни неслись галопом. Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым. Михаил Ведерников побывал в зоне СВО и навестил псковских мобилизованных. Глава региона учредил премию для районов. «Единая Россия» выдвинула Михаила Ведерникова для участия в предварительном голосовании перед предстоящими губернаторскими выборами. Мимо этих важных событий, конечно, не могли пройти ведущие проекта «Псковский телеграм», 109-й выпуск которого выйдет сегодня.

Кроме того, в программе: весна пахнет асфальтом, что скрывают псковские коммунисты, сможет ли нынешний лидер ЛДПР повторить в Пскове успех Владимира Вольфовича Жириновского, а также что беспокоит псковских рестораторов.

«Псковский телеграм» — еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Выпуск выйдет на портале ПАИ в 18:00, в эфире телеканала «Первый Псковский» — в 18:30.

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