Сотрудники Гавровского участкового лесничества приняли участие в акции «Сад памяти»

19:00, 21 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники Гавровского участкового лесничества приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Сад памяти», сообщает газета «Заря».

«Сад памяти» — это движение, которое объединяет сотни тысяч небезразличных жителей России вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу. Кроме того, акция направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии — озеленения городов и посёлков, восстановления лесных насаждений и сокращения углеродного следа.

Пять новых елей заняли свои места у воинского захоронения, который находится в деревне Бодрёнки Красногородского района. А ещё лесники облагородили прилегающую территорию, убрали мусор и очистили захоронение от лишней поросли.

«Мы и раньше сажали здесь деревья, но не все из них выжили. Мы ежегодно следим за их ростом, и вы видите, что на некоторых уже появились шишки», — рассказал мастер леса Гавровского участкового лесничества Дмитрий Алексеев.