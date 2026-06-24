«Совсем маленький»: выбежавшего на дорогу медвежонка заметили в Псковской области
Выбежавшего на дорогу медвежонка заметил любитель тихой охоты из Порхова. Косолапого он встретил, когда выезжал в сторону Пскова, у деревни Сосновый Бор, рассказал он в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».
«На выходе из леса встретил медвежонка. Я слышал, что кто-то недалеко шуршит в кустах, но не обращал особого внимания», – написал он.
Дмитрий Калашников также заметил, что лес в этот раз не порадовал урожаем лисичек, зато удалось набрать черники и земляники.
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Фото: Дмитрий Калашников
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Фото: Дмитрий Калашников
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Фото: Дмитрий Калашников
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Фото: Дмитрий Калашников
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Фото: Дмитрий Калашников
Ранее сообщалось, что «рыжее золото» и землянику вёдрами собирают в лесах Псковской области, а также находят первые обабки.
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