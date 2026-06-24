«Совсем маленький»: выбежавшего на дорогу медвежонка заметили в Псковской области

08:05, 24 июня 2026, ПАИ

Выбежавшего на дорогу медвежонка заметил любитель тихой охоты из Порхова. Косолапого он встретил, когда выезжал в сторону Пскова, у деревни Сосновый Бор, рассказал он в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«На выходе из леса встретил медвежонка. Я слышал, что кто-то недалеко шуршит в кустах, но не обращал особого внимания», – написал он.

Дмитрий Калашников также заметил, что лес в этот раз не порадовал урожаем лисичек, зато удалось набрать черники и земляники.



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников









Ранее сообщалось, что «рыжее золото» и землянику вёдрами собирают в лесах Псковской области, а также находят первые обабки.