Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге в России

08:47, 24 июня 2026, ПАИ

Риск распространения лихорадки денге в России оценили в Роспотребнадзоре. По словам экспертов, риск отсутствует, но завезти заболевание могут путешественники.

Завозы заболевания возможны путешественниками, прибывающими из эндемичных стран, приводит слова из сообщения ведомства РИА Новости.

Лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое переносится комарами. За пять месяцев 2026 года в России зарегистрировано 127 завозных случаев.