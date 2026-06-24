Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге в России
Риск распространения лихорадки денге в России оценили в Роспотребнадзоре. По словам экспертов, риск отсутствует, но завезти заболевание могут путешественники.
Завозы заболевания возможны путешественниками, прибывающими из эндемичных стран, приводит слова из сообщения ведомства РИА Новости.
Лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое переносится комарами. За пять месяцев 2026 года в России зарегистрировано 127 завозных случаев.
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