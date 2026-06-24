Фестиваль сапсёрфинга вновь пройдёт в Пскове

08:15, 24 июня 2026, ПАИ

Фестиваль сапсёрфинга «Псков САП Фест» пройдёт 26 июля, ко Дню города Пскова, на реках Великой и Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Первые сто участников, которые пройдут регистрацию, получат сап-доски напрокат без оплаты. Маршрут колонны:

старт у дома № 4 на улице Георгиевской;

акватория реки Великой;

устье и русло реки Псковы;

пешеходный мост в парке Строителей;

финиш у дома № 4 на улице Георгиевской.

Общая продолжительность заплыва – около полутора часов. В рамках фестиваля пройдёт конкурс костюмов и фотоконкурс. Победители получат новые сап-борды.

Борис Елкин уточнил, что фестиваль не является соревнованием. Главные требования к участникам – наличие спасательного жилета и страховочного троса (лиша), который крепится к ноге. Возраст участников – от 18 лет. Ссылка на регистрацию размещена в канале главы Пскова в мессенджере МАХ и соцсети «ВКонтакте». Подробная информация и положение о фестивале – https://vk.com/pskovsupfest.