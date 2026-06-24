Как не испортить отдых у воды: врач даст советы родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:00, 24 июня 2026, ПАИ

Можно ли купаться сразу после еды, что делать, если ребёнок наглотался воды, как защитить глаза и уши во время отдыха на реке или озере. Об этом пойдёт речь в новом проекте «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Тема эфира – «Купание в открытых водоёмах: удовольствие без риска». Врач расскажет, где безопасно купаться, почему важно соблюдать время после приёма пищи, в каких случаях после купания нужно срочно обращаться за медицинской помощью и как уберечь ребёнка от переохлаждения.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.