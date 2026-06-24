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Общество

Переменная облачность и до 23 градусов ожидаются в Псковской области

Переменную облачность с кратковременными дождями прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха по области днём составит от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление низкое.

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