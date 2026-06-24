Переменная облачность и до 23 градусов ожидаются в Псковской области
Переменную облачность с кратковременными дождями прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха по области днём составит от +18 до +23 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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